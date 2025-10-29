به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،با توجه به افزایش تصافات در حاده های جنوب کرمان قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان طرح انضباط ترافیکی را در جاده های جنوب کرمان از بزرگراه خلیج فارس جیرفت آغاز کرد .

سرهنگ مهران سعیدی فرمانده گروه کنترل پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: رانندگان توجه داشته باشند در طرح انضباط ترافیکی، خودروهای با سرعت و سبقت غیرمجاز ، پلاک های مخدوش و نقص فنی به شدت برخورد قانونی خواهد شد.