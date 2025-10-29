

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان خوسف گفت: ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان خوسف با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ۲ نفر سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی سارقان را دستگیر کردند. این سارقان به ۱۰ فقره سرقت احشام و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

وی گفت: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.