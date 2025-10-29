دبیر هیئت فوتبال مازندران گفت: برای رفع شبهات، انتخابات این هیئت به تاریخ دیگری که فدراسیون تعیین می‌کند، موکول شد.

پازوکی دبیر هیئت فوتبال مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، علت این تصمیم را "برای روشن شدن شبهات" عنوان کرد و گفت: هیئت فوتبال استان و رئیس فدراسیون به توافق رسیدند تا این انتخابات لغو و چند روز آینده با تاریخی که فدراسیون تعیین خواهد کرد، برگزار شود.

وی در پاسخ به این شبهه که در چند سال گذشته هیچ گزارشی از هیئت فوتبال به نهادهای نظارتی ارائه نشده است، این ادعا را رد کرد و گفت: در چند ماه اخیر، دو مجمع سالیانه مالی در استان برگزار شده و در هر دو مورد مدیرکل ورزش و جوانان در جلسه حاضر بوده و صورتجلسه را امضا کرده است.