وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷- ۱۶:۱۳
خبرهای مرتبط

کاهش دما در روزهای پایانی هفته در استان همدان

پیش بینی افزایش دما در خوزستان

خراسان رضوی درگیر خشکسالی و گرد و غبار

هوای گیلان از امشب بارانی می‌شود

کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان

باران پائیزی در راه گلستان

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش باران
