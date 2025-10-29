پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۷ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم امروز روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا:
شی از چین خواست تا از فرصت در برنامه پنج ساله جدید استفاده کند
چشم انداز روشن چین برای یک آسیا و اقیانوس آرام باز و فراگیر
آغاز به کار نخستین کارخانه تولید لوازم خانگی هوشمند شیائومی
حضور شرکتهای چینی در نمایشگاه جواهرات بین المللی در قطر
نمایشگاه نقاشیهای کشاورزان چینی ۲۰۲۵ در پکن افتتاح شد
ایران میگوید هنوز متعهد به موافقتنامه پادمان با آژانس است
======================================
گلوبال تایمز
حل مسئله تایوان و دستیابی به اتحاد کامل سرزمین مادری آرزوی مشترک همه مردم چین
چین و هند بیست و سومین دور مذاکرات سطح عمومی در مورد بخش غربی مرز را برگزار میکنند
توصیههای رئیس جمهور چین برای برنامه پنج ساله ۱۵ کشور
تکمیل روند ساخت هواپیماهای بزرگ دوزیست چین
۷ کشته در حملات اسرائیلی به غزه، حماس تحویل جسد گروگان را به تعویق انداخت
اولین نشست ایالات متحده و ژاپن پس از نخست وزیری تاکایچی
=========================================
سی جی تی ان
نیروهای هوایی اسرائیل مناطق متعددی از غزه را بمباران کردند؛ اما حماس نقض توافقنامه آتشبس را رد میکند
رشد چشمگیر بازپرداخت مالیات خروج چین؛ افزایش ۹۷.۴ درصدی طی ۹ ماه اول ۲۰۲۵
برگزاری آیینهای گوناگون در سراسر چین به مناسبت جشن چونگیانگ
برگزاری گفتگوی جهانی «نوآوری، گشایش و توسعه مشترک» در مسکو
هجدهمین نشست کمیته دائمی چهاردهمین کنگره ملی خلق چین در پکن به پایان رسید
برگزاری بیست و سومین مذاکرات فرماندهای چین و هند در مناطق مرزی
وزارت بازرگانی: مقدمات هشتمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین تقریباً تکمیل شده است
نمایش باشکوه پهپادها به مناسبت روز جهانی شهرها در چونگچینگ
=======================================
چاینا دیلی
گفتگوی استراتژیک جهانی / چین خواستار تلاشهای مشترک برای تقویت حاکمیت جهانی است
توافق چین و ژاپن برای برقراری رابطه پایدار
ایجاد ۱۰.۵۷ میلیون شغل جدید شهری از ابتدای سال میلادی تا کنون
چین متعهد به تعمیق اصلاحات بخش مالی شد
ژاپن و آمریکا توافقنامه اقتصادی امضا کردند
گفتگوی پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مورد روابط دوجانبه
===============================================
روزنامه مردم
تاکید رئیس جمهور چین براستفاده از فرصتها در برنامه پنج ساله جدید
ترسیم یک فصل جدید برای توسعه آسیا و اقیانوس آرام از طریق وحدت
چین اصلاحیه قانون امنیت سایبری را تصویب کرد
اولویتهای سیاست مالی چین برای سالهای آینده تعیین شد
سیاستهای لغو روادید چین و کره جنوبی باعث رونق گردشگری و مسافرتهای مرزی شده است
کشته شدن ۳ فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری شمالی
نظرسنجی مرکز اندیشهای ایالات متحده نشان میدهد: اکثریت آمریکاییها موافق همکاری و تعامل دوستانه با چین هستند
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- دیدار معاونان وزارتخانههای کشور افغانستان و ترکیه در ایران.
- بیانیه امارت اسلامی درباره مذاکرات با پاکستان در ترکیه.
- معاون وزارت کشاورزی افغانستان با مدیرعامل شرکت اصفهان پلاست ایران دیدار کرد.
- رفت و آمد بیش از دو هزار شهروند خارجی به افغانستان در یک ماه.
- افزایش حجم انتقال کالا از مسیر خطوط آهن.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- افتتاح نمایشگاه بزرگ تولیدات افغانستان در قزاقستان.
- روابط تجاری بین افغانستان و ازبکستان در حال تقویت است.
- ایران، همکاری خود را با افغانستان در حوزه کشاورزی افزایش میدهد.
- وزیر بهداشت افغانستان از نمایشگاه بین المللی سلامت در عربستان سعودی بازدید کرد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- مقام پاکستانی: طالبان به تعهدات دوحه پایبند نبوده و از گروههای تروریستی حمایت میکند.
- پلیس پاکستان به پناهجویان افغان در اسلام آباد یورش برد.
- وزیر دفاع پاکستان: هیئت طالبان در مذاکرات قدرت تصمیم گیری ندارد.
- نادر یار احمدی: فقط پنجاه درصد از جمعیت شش میلیونی مهاجران افغان اجازه اقامت در ایران را دارند.
- طالبان و قزاقستان به ارزش بیش از سیصد و شصت میلیون دلار قرار داد تجاری امضا کردند.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- شکست مذاکرات کابل و اسلام آباد.
- ایران برای همکاری در حل اختلاف میان پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد.
- فشار طالبان بر جامعه اسماعیلیه برای تغییر مذهب.
- گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل: چهارده نظامی پیشین در سه ماه گذشته به قتل رسیدند.
- توافق ایران و طالبان، سی امین نشست کمیساران آب هلمند در تهران برگزار میشود.
- رسانه پاکستانی: روز سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت.
مهمترین عناوین امروز روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ فایننشال تایمز گزارش داد: آلمان قصد دارد هزاران پهپاد تهاجمی جدید در اختیار لیتوانی قرار دهد.
⁃ مکزیک پس از حملات آمریکا به کشتیهای صیادی ونزوئلا، که با ادعای «مبارزه با مواد مخدر»، انجام میشود، سفیر ایالات متحده را احضار کرد
————
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ویتاکر اعلام کرد که ایالات متحده اقدامات جدیدی، از جمله فشار حداکثری علیه روسیه را اعمال خواهد کرد.
⁃ در جمهوری ماری ال، پهپادهای اوکراینی به منطقهای در نزدیکی یک واحد صنعتی حمله کردند
————
«کامرسانت»
⁃ در ایالات متحده نخستین پرواز هواپیمای مافوق صوت بیصدا انجام شد.
⁃ ترامپ ادعا کرد که ایالات متحده در حوزه زیردریاییهای هستهای ۲۵ سال از کل جهان جلوتر است
⁃ تعداد قربانیان حمله اسرائیل به غزه، پس از آتشبس ادعایی، از ۶۰ نفر فراتر رفت
————
«ایزوستیا»
⁃ نیروهای پدافند هوایی روسیه در طول شب ۱۰۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف کشور سرنگون کردند.
⁃ نخستوزیر اسرائیل به ارتش دستور داد تا حملات قدرتمندی را علیه غزه انجام دهد
————
«ار-ب-کا»
⁃ مجلس دومای روسیه قانونی درباره خدمت نظامی اجباری برای افراد تا ۵۰ ساله را تصویب کرد.
⁃ پسکوف اعلام کرد که اروپاییها برای مدت طولانی مجبور خواهند بود اوکراین را تأمین مالی کنند
- مالزی اعلام کرد که آماده است «فردا» به بریکس بپیوندد.
مهمترین عناوین امروز روزنامههای ترکیه
حریت
عید جمهوری خجسته باد
جمهوری ترکیه ۱۰۲ ساله شد
اردوغان: مجبوریم قوی باشیم
تحقیقات در باره پرونده شرط بندی ۳ هزار و ۷۰۰ بازیکن فوتبال
اسراییل غزه را بمباران کرد
صباح
غروری که ۱۰۲ سال قبل آغاز شد هیچ پایان نمییابد
از تانک بومی نسل جدید آلتای رونمایی شد
فدراسیون فوتبال نام داوران شرط بندی را اعلام کرد
نتانیاهو دستور داد؛ غزه بمباران شد
سوزجو
به راهت ادامه میدهیمای آتاترک
جمهوریت انسانهای با حیثیت پرورش میدهد
نفس
روشنایی جمهوریت خاموش نمیشود
زنده باد جمهوریت / جمهوری ترکیه ۱۰۲ ساله شد
جمهوریت
جمهوریت معجزه است
جمهوری ترکیه تا ابد پایدار خواهد ماند
تورک گون
زنده باد جمهوریت
دولت باغچه لی: غل و بندهای امپریالیسم را میشکنیم
تانک نسل جدید آلتای تحویل ارتش شد
ترکیه
غرور ملی؛ تانک آلتای؛ تحویل ارتش شد
عید جمهوریت خجسته باد
فرار سرمایه از طلا بسوی خرید خودرو
عملیات دستان پک علیه شرط بندی داوران فوتبال
نتانیاهو آتش بس را نادیده گرفت/ قتل عام کرد
ینی شفق
عملیات دستان پاک در جامعه فوتبال / ۳۷۰۰ فوتبالیست زیر ذره بین قرار گرفتند
هر ماه ۸ تانک آلتای تحویل ارتش میشود
در غزه ۱۷ هزار کودک یتیم هستند
قتل عام در سودان از فضا هم دیده میشود
قرار
۳۷۰۰ فوتبالیست زیر ذره بین پرونده شرط بندی
زنده باد جمهوریت/ زنده باد دمکراسی
نخست وزیر انگلیس: فروش یوروفایتر به ترکیه پیامی به پوتین است
اردوغان در مراسم تحویل تانک آلتای به ارتش: معادله منطقهای جدیدی در حال شکل گیری است
سندیرگی مثل گهواره تکان میخورد/ وقوع ۱۴ هزار زلزله در ۳ ماه
قدرت زلزله سندیرگی به اندازه بمب اتم بود
آکشام
جمهوری ترکیه ۱۰۲ ساله شد
تانک آلتای ارمغانی برای استقلال ترکیه
فروش یوروفایتر به ترکیه: یونان و اسراییل دست پاچه شدند
هشدار ریزش بناهای فرتوت در استان بالیکسیر
۳۷۰۰ فروتبالیست زیر ذره بین پرونده شرط بندی
نتانیاهوی قاتل آتش بس را به هم زد
قره داغ برای اتباع ترکیه ویزایی شد
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان؛
«روزنامه اوصاف»
- مذاکرات پاکستان و افغانستان در استانبول پس از چهار روز بی نتیجه پایان یافت
- نخست وزیر پاکستان و ولیعهد عربستان راهکاریهای تقویت همکاریهای اقتصادی را بررسی کردند
- وزرای خارجه پاکستان و ترکیه درخصوص وضعیت غزه گفتوگو کردند
- وزیر کشور پاکستان در تهران با همتایان ایرانی و افغانستانی خود دیدار کرد
«روزنامه نئی بات»
- شهباز شریف: تمام تلاش خود برای رهایی اقتصاد کشور از حمایتهای مالی خارجی را انجام خواهیم داد
- گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان برای هجدهمین روز متوالی همچنان بسته هستند
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان ادعای رسانههای هندی مبنی بر اعزام ۲۰ هزار نیروی صلح به غزه را رد کرد
- وزیر دفاع پاکستان: خواستار همسایگی احترام آمیز هستیم / چشم چپ به اسلام آباد را تحمل نمیکنیم
«روزنامه دنیا»
- لاهور همچنان آلودهترین شهر چهان از لحاظ شاخص کیفیت هوا است
- ۱۳ فلسطینی در ادامه حملات اسرائیل به غزه به شهادت رسیدند
- سروزیر ایالت خیبرپختونخوا بار دیگر موفق با ملاقات با عمران خان نشد
- برنامه رای عدم اعتماد به نخست وزیر کشمیر پاکستان توسط حزب مردم به تاخیر افتاد
- دولت پنجاب علیه شهروندانیپاکستانی که به اتباع غیر قانونی افغان پناه دادهاند روند قانونی را آغاز کرد
عناوین اصلی امروز روزنامههای انگلیس
دیلی میرور:
«جهنم با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت» — طوفان مهیب «ملیسا» در جامائیکا دستکم هفت کشته برجای گذاشته است. هزاران نفر از جمله گردشگران بریتانیایی به پناهگاهها پناه بردهاند.
دیلی اکسپرس:
سو کوک از وزیر دارایی خواسته است برای بازنشستگان «توافقی منصفانه» ارائه کند؛ شامل حفظ افزایش سالانه مستمریها، پرهیز از مالیاتهای سنگین بر اقشار آسیبپذیر و گسترش کمکها برای مقابله با بحران هزینههای زندگی.
تایمز:
سازندگان مسکن هشدار دادهاند حزب کارگر احتمالاً به هدف خود برای ساخت یکونیم میلیون خانه تا پایان دهه نخواهد رسید، زیرا روند صدور مجوزها کند است و هزینههای ساختوساز و مشکلات بهرهوری رو به افزایش است.
حملات مرگبار اسرائیل به غزه پس از متهم شدن حماس به انجام حملات
دیلی تلگراف:
وزیران به شوراهای محلی دستور دادهاند طرح آزمایشی «هفته کاری چهار روزه» را متوقف کنند، زیرا معتقدند این طرح موجب اتلاف منابع عمومی و کاهش کیفیت خدمات میشود.
دیلی میل:
مردی اهل افغانستان که بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بود، پس از کشته شدن زنی در هنگام قدمزدن با سگش، تحت بازجویی پلیس قرار گرفته است.
دیلی استار:
لیز تراس گفته است در دوران نخستوزیری خود هیچگاه روزنامهها را نمیخوانده و مدعی شده «ایالات متحده یکی از بزرگترین اختراعات بریتانیا» است.
آی پیپر:
طوفان ملیسا با شدت بسیار بالا و سرعتی حدود سیصد کیلومتر در ساعت در جزیره جامائیکا. مقامها درباره بروز گردبادهای مرگبار و سیلابهای گسترده هشدار دادهاند.
گاردین:
ریچل ریوز وعده داده است با وجود کمبود بیست میلیارد پوندی در بودجه عمومی، برنامهای واقعبینانه و قابل اعتماد ارائه دهد؛ او تأکید کرده است بدون بازگشت به سیاستهای ریاضتی، میتوان خدمات اساسی را حفظ کرد و از اصلاحات مالی هدفمند برای رشد اقتصادی بهره برد.
فایننشال تایمز:
ارزش شرکت مایکروسافت پس از گسترش همکاری با شرکت هوش مصنوعی "اوپنایآی" از مرز چهار تریلیون دلار گذشت. کارشناسان میگویند این همکاری موجب تسریع توسعه فناوریهای هوش مصنوعی خواهد شد.
مهمترین عناوین امروز رسانههای فرانسه
لیبراسیون – تحریم؛ مسابقات دوچرخه سواری دور فرانسه، بارسلون با شرکت تیم رژیم اسرائیل مخالفت خواهد کرد.
لوموند – بودجه ۲۰۲۶؛ مالیاتهای جدید بر شرکتهای چندملیتی و غولهای اینترنتی آمریکا در نخستین دور در مجلس به رای گذاشته شد. این مسئله نارضایتی دولت را در پی داشت. درآمد این مالیاتها ۲۰ میلیارد یورو است.
اکسپرس – انحصاری؛ امانوئل مکرون یک رئیس جمهور که از جاسوسی کلافه شده و مشغولیت ذهنی اش بیشتر شده. روسیه، اوکراین، اسرائیل و ایران، انتصابهای جدید مکرون در حوزه امنیتی.
ون مینوت – پیشگیرانه؛ موشک اتمی اقیانوس پیمای فرانسه، عملیاتی شد.
سود وست – توافق مرکوسور (پیمان تبادل تجاری اتحادیه اروپا و ۵ کشور آمریکای لاتین) و تغییر موضع و نرمش مکرون درباره متن توافقنامه؛ ۴۴ اتحادیه غیردولتی و سازمان غیردولتی شفافیت این موضع گیری را خواستار شدهاند.