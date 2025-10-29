پخش زنده
امروز: -
نهمین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی بر مبنای تغییر اقلیم، همزمان با سراسر کشور و با هدف مدیریت بهینه منابع آبی در جیرفت اغازبه کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش بهرهوری و سازگاری با تغییرات اقلیمی، در هشت شهرستان جنوبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این کاروان الگوی کشت است.
احمد احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت گفت: با اعلام این خبر گفت: نهمین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی امروز، چهارم مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با سراسر کشور در هر هشت شهرستان جنوبی این منطقه برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع تولید بر پایه مدیریت آب افزود: در شرایط کنونی، مدیریت مصرف آب و تعیین زمان کشت بر مبنای الگوی مصوب از اولویتهای اصلی ماست و رعایت این الگو میتواند میزان مصرف آب را کنترل و بهرهوری منابع آبی را افزایش دهد.
احمدپور خاطرنشان کرد: در الگوی کشت ابلاغی، نوع و سطح زیر کشت محصولات متناسب با شرایط هر منطقه تعیین شده است تا ضمن تأمین نیاز کشور، از منابع محدود آب و خاک نیز حفاظت شود و پایداری تولید در سالهای آینده تضمین گردد.
وی با بیان اینکه میانگین دمای منطقه در دهه اخیر حدود دو درجه افزایش یافته است، گفت: توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیتهای آبی ضرورتی انکارناپذیر است و کشاورزان باید بر اساس شرایط منطقهای و رصد بازار، زمان و نوع کشت را بهصورت علمی و دقیق منطبق با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انتخاب کنند.
مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم با حضور کشاورزان پیشرو، ۱۷ محقق معین، ۲۲۰ کارشناس مروج و بهرهبرداران در محل تعاونیها و در هشت شهرستان جنوبی استان، همزمان با ۳۱ استان کشور برگزار شد.
وی اهداف این برنامه را تشریح ابعاد و رویکردهای الگوی کشت سال ۱۴۰۴، تبیین پیامدهای تغییر اقلیم بر محصولات زراعی، ارائه راهکارهای سازگاری با شرایط جدید و تبیین نقش تشکلها، تعاونیها و صندوق بیمه کشاورزی در افزایش تابآوری بخش کشاورزی عنوان کرد.
میجانی در پایان تأکید کرد: نهادینهسازی الگوی کشت و رعایت اصول علمی آن، راهکار مؤثری برای مدیریت منابع آبی و پایداری تولید کشاورزی در جنوب کرمان است.