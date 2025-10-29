به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز دولت، چهارشنبه، درباره ذخایر استراتژیک گفت: وضعیت مناسبی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: اخیراً مشکلی در بحث تأمین نهاده‌ها وجود داشت که این مشکل مرتفع شده است و کار تأمین در حال انجام و رفع اشکال است.

وزیر جهاد در پاسخ به سؤالی درباره تعامل با مجلس و نمایندگان گفت: روابط خوب و مناسبی با مجلس داریم و در جلسات حضور می‌یابیم.

نوری در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره معایب سامانه بازارگاه عنوان کرد: معایب سامانه بازارگاه چیز جدیدی نیست از زمان تأسیس این مشکلات و فرایند‌هایی در آن تعریف شده بود که به‌خصوص در زمان کمبود کالا بیشتر بروز پیدا می‌کند، اصلاحات از قبل شروع شده بود و ادامه دارد و ظرف ماه‌های آتی کاملاً اصلاح انجام می‌شود.

وی درباره قیمت شیر نیز گفت: شیر خام قیمت مصوب دارد، اما اینکه توافقی بین خود واحد‌ها صورت می‌گیرد و اعلام نمی‌شود، ما در جریان نیستیم، اما شیر خام قیمت مصوب دارد و اعلام شده است.