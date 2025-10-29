وزیر بهداشت گفت: از لحاظ تأمین ارز و تأمین هزینه‌ها چه در تولید داخل و چه واردات فعلاً وضع ما از گذشته بهتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه امروز، هیئت دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: در بیماری‌های خاص کاری که انجام می‌دهیم این است که کمیسیون بررسی دارو مرتباً تشکیل می‌شود تا دارو‌هایی که نیاز است تصویب شود و در لیست دارویی ما قرار گیرد که آنها را تأمین می‌کنیم.

وزیر بهداشت عنوان کرد: قطعاً تحریم‌ها اثر می‌گذارد و مخصوصاً در مبادلات ارزی ما مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما الآن در مجموع شرایط ما از یک سال قبل بهتر است.

ظفرقندی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دولت برای بهبود وضعیت کاری پرستاران، عنوان کرد: اضافه‌کار پرستاران ۲.۵ برابر شده است و تعرفه پرستاری در سالی که گذشت حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. ما در دولت به‌دنبال این هستیم در بیمارستان‌ها زیست پرستار یا محل‌های پانسیون برای پرستاران درست کنیم، هم‌چنین برای کار‌های دیگری از جمله مجوز مراقبت منزل (Home care) در سالی که گذشت ۳۰۰ مجوز صادر شد.

وی با یادآوری اینکه "سال گذشته ۲۷ هزار استخدام در وزارت بهداشت داشتیم که حدود ۵۰ درصد آن پرستاران بوده‌اند. "، عنوان کرد: در زمینه رضایتمندی پرستاران روبه‌جلو حرکت می‌کنیم؛ معوقات پرستاری در زمان تشکیل دولت چهاردهم به‌طور متوسط ۱۲ ماه عقب بوده که الآن به شش ماه رسیده است، البته این شش ماه هم زیاد است و باید تلاش کنیم به‌روز شویم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سؤالی درخصوص تغییر تعرفه‌های پزشکی بیان کرد: تغییر تعرفه‌های پزشکی قطعاً انجام می‌شود، اما باید شورای‌عالی بیمه و سازمان برنامه تصویب کنند تا به دولت بیاید و مصوب شود.