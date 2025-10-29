دو رویداد بومی «جشن خرمن» و «جشن برداشت فندق» از شهرستان نور، در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت دو جشن سنتی این استان در لیست رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.

مهدی اسحاقی گفت: «جشن خرمن» با شماره ۱۰۴۲۶۱۰۷۵ و «جشن برداشت فندق» با شماره ۱۰۴۲۶۹۷۱ به عنوان رویدادهای ملی گردشگری به ثبت رسیدند.

وی افزود: این دو رویداد که هم‌اکنون در بازه زمانی شهریورماه در سطح محلی در شهرستان نور برگزار می‌شوند، با ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری این شهرستان را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می‌کنند.

معاون گردشگری مازندران، ثبت این آیین‌ها را گامی مهم در حفظ و ترویج میراث ناملموس محلی دانست و تصریح کرد: این جشن‌ها فرصتی است تا گردشگران با آداب و رسوم، موسیقی محلی، پوشش سنتی و غذاهای بومی منطقه نور آشنا شوند.

اسحاقی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران از برگزاری مستمر این رویدادها حمایت می‌کند.