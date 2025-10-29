به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم، شیخ محبت پوراحمدی رییس دفتر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، با تجلیل از ایثارگری شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، بر لزوم وحدت همه اقشار ملت برای پاسداری از وطن تأکید کرد.

وی افزود: ملتی که در سایه وحدت و همدلی زندگی کند، دشمن هرگز نخواهد توانست به آن آسیب برساند، امروز بهترین الگو برای جوانان ما، زندگی و فداکاری این شهدای گرانقدر است که جان خود را برای دفاع از میهن فدا کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عزت شیخ، رییس حوزه علمیه اهل سنت تالش نیز در این مراسم گفت: وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه، سنگری مستحکم در برابر تمامی توطئه‌های دشمنان است و ما باید با عمل به تعالیم قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص)، این اتحاد را بیش از پیش تقویت کنیم.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از فعالان و برگزارکنندگان این همایش تجلیل شد.