رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت: کالابرگ در آبانماه به شیوۀ جدید عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه برگزاری هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کالابرگ در آبانماه به شیوۀ جدید عرضه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه برخی قشرهای جامعه به دریافت پروتئین یا کالاهای ضروری خاص نیاز دارند و هدف ما از اختصاص این منابع، تأمین همین نیازهاست، ممکن است در نحوه پرداختها تغییراتی از این نوع ایجاد شود.
سیدحمید پورمحمدی افزود: به این معنا که این منابع مالی بهصورت حمایت برای خرید چند قلم کالای مشخص با قیمت ثابت ارائه شود تا مردم از نوسان های بازار آسیب نبینند.