به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری بردسکن گفت: با اجرای طرح «قاضی مدرسه» در هنرستان دخترانه شهید احمد دانش این شهرستان، دانش‌ آموزان با مفاهیم حقوقی، مسئولیت‌ های اجتماعی و آسیب‌ های فضای مجازی آشنا شدند.

حجت‌ الاسلام محمد پوراسدالله افزود: در این طرح، قضات با حضور در مدارس به گفت‌ و گو با دانش‌ آموزان می پردازند و به سؤالات آنان پاسخ می‌ دهند.

پوراسدالله با اشاره به نقش محوری زنان در بنیان خانواده و تربیت نسل آینده، بر لزوم توجه به حقوق و کرامت زنان در جامعه تأکید کرد.

رئیس دادگستری بردسکن با بیان اینکه آموزش حقوقی باید از سنین پایین آغاز شود، افزود: «اگر دانش‌ آموزان با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند، در آینده شهروندانی قانون‌ مدار و مسئولیت‌ پذیر خواهند بود.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسکن هم گفت: طرح «قاضی مدرسه» در مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان به طور گسترده اجرا می شود.

مجید مفتوحی با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌ آموزان از این طرح، اظهار داشت: «طرح قاضی مدرسه به صورت مشارکتی میان دادگستری و مدیریت آموزش و پرورش اجرا می‌ شود و برنامه‌ ریزی شده است تا پایان سال تحصیلی جاری، ۴۷ مدرسه متوسطه اول و دوم تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وی ادامه داد: «این برنامه به صورت عملیاتی و هدفمند در طول سال تحصیلی اجرا خواهد شد تا دانش‌ آموزان با مفاهیم حقوقی، مسئولیت‌ های اجتماعی و آسیب‌ های فضای مجازی آشنا شوند و در مسیر تربیت شهروندانی قانون‌مدار و مسئولیت‌ پذیر گام بردارند.