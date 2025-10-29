گشایش نمایشگاه خدمات شهری و روستایی در بوشهر
دومین نمایشگاه خدمات شهری و روستایی با حضور ۴۰ شرکت کننده از سراسر کشور در بوشهر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حضور ۴۰ شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شده است، گفت: ۱۵۴ شهردار از استانهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور دارند و تا کنون استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه شده است.
عبدالخالق برزگرزاده افزود: علاقهمندان میتوانند تا ۹ آبان از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ بعداز ظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر هم با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری ها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی گسترش بخشهای مرتبط با خدمات شهری است، گفت: امروزه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله ها، زیباسازی فضای سبز و پارکها و اِلمانهای شهری است.
شاهپور رجایی با بیان اینکه شهرداران همواره به دنبال ارائه بهترین خدمات هستند، اضافه کرد: در حال حاضر شهرداران از لحاظ بودجه بندی محدویتهایی قابل توجهای دارند و این نمایشگاه فرصت خوبی برای خرید وسایل شهری شهرداران است.