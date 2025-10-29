پخش زنده
با توجه به رسیدگی محصول مزارع کشت مجدد برنج، عملیات برداشت این محصول در شهرستان بابلسر آغاز و در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آقاجانی دلاور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: بر اساس منابع آب در دسترس، امسال حدود ۶ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به کشت مجدد برنج اختصاص یافته است و هماکنون برداشت در مناطق مختلف شهرستان در حال انجام است.
او افزود: طبق بررسیهای انجامشده، تا کنون حدود یک هزار و ۳۶۲ هکتار از این مزارع برداشت شده و متوسط عملکرد آن ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد میشود.
آقاجانی دلاور گفت:بر این اساس پیشبینی میشود حدود ۲۰ هزار و ۳۸۴ تن شلتوک برنج از مزارع کشت مجدد شهرستان بابلسر برداشت شود.