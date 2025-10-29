

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل از فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، دور جدیدی از تمرینات ملی پوشان جوان تیم گلبال دختران برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۸ تا ۱۶ آبان ماه به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار می‌شود.

صبا دهقانی، پریا دهقانی، راحله بخشی، زهرا سادات موسوی دستگردی، مهتاب زندیه و فهیمه دلداده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر مژگان کربی سرمربی و مرجان حکم الهی مربی تیم ملی برگزار خواهند کرد.