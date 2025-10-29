همایش ملّی «آذربایجان، دیپلماسی و تمامیّت ارضی ایران» در بزرگداشت میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک مرندی یکانلو، امروز و فردا در تبریز و مرند با حضور پژوهشگران حوزه‌های تاریخ و سیاست و روابط بین‌الملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نصرالله صالحی، دبیر علمی همایش گفت: میرزا محب‌علی‌خان، نماینده ایران، به عنوان دیپلماتی که دانش حقوقی کافی و تسلط به زبان ترکی عثمانی داشت، مسئول نگارش لوایح بود. او لوایح را به زبان ترکی می‌نوشت؛ چراکه این زبان امکان انعطاف و پیچیدگی لازم برای بیان دقیق مطالب را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: وی دیپلماتی که با دانش حقوقی و مطالعات تاریخی، نقش بی‌بدیلی در مذاکرات ایران و عثمانی ایفا کرد و آثار او امروز به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در دیپلماسی و تاریخ ایران محسوب می‌شود.

این همایش عصر امروز در دانشگاه تبریز ادامه یافته و فردا در مرند برگزار می‌شود.