خواربارفروش متخلف در مهاباد به بیش از د ومیلیارد ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: واحد خواربارفروشی در مهاباد به دلیل گرانفروشی به پرداخت دو میلیارد و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حسین نجف زاده افزود: پرونده واحد خواربارفروشی برای گرانفروشی ۳۳۰ کیسه انواع برنج هندی و پاکستانی به میزان یک میلیارد و ۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.
نجف زاده اظهارکرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.
وی گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از واحد خواربارفروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.