انفجار بمب در شمال غرب پاکستان، خودروی حامل نیرو‌های امنیتی را هدف گرفت که در آن ۶ نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انفجار امروز در منطقه مرکزی کُرَم واقع در خیبرپختونخوا به عنوان استان ناآرام پاکستان در مجاورت مرز با افغانستان به وقوع پیوست.

منابع امنیتی از جان باختن ۶ نظامی و زخمی شدن ۱۴ نفر از آنان خبر دادند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

روز گذشته گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله به نیرو‌های امنیتی در منطقه خیبر را برعهده گرفت که در آن سه نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.