بر اثر انفجار یک منزل مسکونی دو طبقه در شیراز، دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس فارس، این حادثه در در شهرک میانرود شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد؛ بر اساس گزارش اولیه، انفجار در طبقه همکف ساختمان رخ داده است.

همزمان با اعلام حادثه، تکنسین‌های اورژانس با سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه دو نفر مصدوم شدند؛ یک مرد بر اثر سوختگی ناشی از انفجار دچار آسیب شده و پس از اقدامات درمانی اولیه از سوی تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین منتقل شد.

یک خانم هم به دلیل موج حاصل از انفجار پس از دریافت خدمات درمانی در محل، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافت.

علت وقوع انفجار هنوز مشخص نیست و بررسی جزئیات این حادثه از شوی مراجع مربوطه در حال بررسی است.