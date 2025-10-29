مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد: یزد امروز با اتکا به توانمندی، خلاقیت و پشتکار بانوان خود، به یکی از قطب‌های کارآفرینی زنان در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش‌یزدی در نشست تخصصی با زنان کارآفرین یزدی و اعضای انجمن ملی زنان کارآفرین گفت: زنان یزدی به واسطه سهم بالای تحصیلات دانشگاهی و حضور فعال در صنایع خلاق، خدمات نوین و گردشگری، نقش پررنگی در اقتصاد استان دارند.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: میزان مشارکت اقتصادی بانوان یزدی بالاتر از میانگین کشوری است، اما روند کاهشی آن از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۲، نشانگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تثبیت حضور اقتصادی زنان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: عملکرد استان در سال جاری نشان می‌دهد مسیر توسعه اشتغال و کارآفرینی بانوان در حال گسترش است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۷۰۰ بانوی کارآفرین در قالب طرح‌های «بانو» تحت حمایت قرار گرفته و مجوز فعالیت ۱۴ کاریابی غیردولتی، هفت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و دو فضای کار اشتراکی ویژه بانوان صادر شده است.

وی همچنین از پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ برای طرح‌های کارآفرینانه زنان خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات، گامی مؤثر در راستای پایداری اشتغال و توسعه فعالیت‌های مولد محسوب می‌شود.

دانش‌یزدی با تأکید بر لزوم بازتعریف نظام تسهیلات ویژه بانوان ادامه داد: با توجه به تورم و تغییر ارزش پول، مبالغ فعلی تسهیلات، پاسخگوی نیاز واقعی کارآفرینان نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ایجاد شرکت‌های تعاونی تخصصی زنان، تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات برای بانوان سرپرست خانوار و جایگزینی وثیقه‌های اعتباری به‌جای ضامن بانکی را از دیگر راهکار‌های پیشنهادی عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج مشاغل «دوستدار خانواده» و پیوند صنعت با نظام آموزش عالی تأکید کرد و گفت: ایجاد مراکز نوآوری ویژه زنان در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و خدمات خانگی، ضمن ارتقای کیفیت محصولات ایرانی، زمینه حضور مؤثر بانوان در زنجیره ارزش صادرات را فراهم می‌کند.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: اگر مجموعه این سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ دنبال شود، بانوان ایران نه‌تنها بازیگران اصلی اقتصاد، بلکه معماران توسعه پایدار خواهند بود.