سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایلام
«ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بههمراه اعضای این کمیسیون از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سارا فلاحی» و «فریدون همتی» نمایندگان مردم ایلام و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را همراهی میکنند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی از این هیأت استقبال کردند.
همچنین با حضور در مزار شهدای گمنام شهر ایلام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.