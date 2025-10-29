\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0627\u0632 \u06f3\u06f4 \u0637\u0631\u062d \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647\u060c \u06f1\u06f3 \u0637\u0631\u062d \u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f.\n