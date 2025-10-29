پخش زنده
۶۰ هزار نفر در شهرضا از خدمات بیمه سلامت بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بیمه سلامت شهرضا گفت: اداره بیمه سلامت این شهرستان در قالب چهار صندوق بیمه کارکنان دولت، روستائیان و عشایر، سایر اقشار و ایرانیان، جمعیتی افزون بر ۶۰ هزار نفر را زیر پوشش قرار داده است.
سید مجتبی صالح افزود: در بخش بستری در نیمه دوم سال گذشته متوسط بستری، بستری موقت و همودیالیز ماهانه حدود ۸۸۰ نفر بوده و پرداخت سهم سازمان به بیمارستان فوقتخصصی امیرالمؤمنین (ع) ۷۰ میلیارد ریال با سهم پرداختی صعبالعلاج، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: این میزان، در نیمه نخست سال جاری، ماهانه به ۹۲۰ نفر با پرداخت سهم سازمان ۱۱۵ میلیارد ریال و سهم صعبالعلاج سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال رسیده است.
رئیس اداره بیمه سلامت شهرضا گفت: سال گذشته، درصندوق بیماران خاص و صعب العلاج در شهرستان، افزون بر ۲۵۰ پرونده، با هزینه تقریبی ۲۲ میلیارد ریال پذیرش و رسیدگی شده که از این مبلغ حدود ۱۲ میلیارد ریال در حوزه دارو و تستهای تشخیصی درمانی در بخش خصوصی و دولتی پرداخت شده است.
صالح افزود: از جمله اقدامات دیگر این اداره، نظارت و پایش طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در شهرستانهای شهرضا و دهاقان است، که با تشکیل کمیتههای فصلی پس از بازدیدهای دورهای اقدامات اصلاحی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای رفع کاستیها و نقایص احتمالی اجرا میشود.
وی اضافه کرد: اقدام دیگر، بازدید از ۱۶۰ موسسه تشخیصی درمانی، درمانگاههای دولتی و خصوصی، مطب پزشکان و بیمارستانها به شکل دورهای در طول سال است و در سال گذشته حدود ۲۶۵ هزار نسخه مربوط به پزشکان عمومی و متخصص در اداره رسیدگی و برای پرداخت حق ویزیت به پزشکان مربوط ارسال شده است.
بیمه سلامت یکی از ارکان مهم نظام رفاه اجتماعی است که با فراهمکردن بستر مناسب برای بهرهمندی همه اقشار از خدمات درمانی، نقش مؤثری در کاهش دغدغههای مردم و ارتقای امید به زندگی ایفا میکند.
سوم تا نهم آبان به نام هفته بیمه سلامت نامگذاری شده است.