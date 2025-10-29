به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس امروز در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با تاکید بر اینکه همه برای ریشه کن شدن این بلای خانمان سوز پای کار باشند، گفت: بیکاری یکی از عوامل آسیب‌های اجتماعی و گرایش به مواد مخدر است.

وی همچنین بر فراهم کردن زمینه اشتغال قشر جوان با پیگیری مستمر تاکید کرد و افزود: در شان این استان با غنای فرهنگی نیست که شاهد اعتیاد در جامعه باشد؛ باید افراد در مسیر ترک اعتیاد به مهارت آموزی لازم نیز مجهز شوند.

استاندار گیلان، بهره گیری از همه امکانات و فضای موجود در این راستا را ضروری دانست و گفت: آموزش و پرورش در راستای ارتقای سلامتی جسم و روح دانش آموزان با بهره گیری از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان کوشا باشد.

هادی حق شناس با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۰۰ مدرسه در گیلان وجود دارد، گفت: اولیاء پزشک و حوزه قضایی مدارس شناسایی، و با بهره گیری از این ظرفیت در راستای افزایش سطح اطلاعات عمومی حقوقی و بهداشتی به دانش آموزان مهارت‌های لازم آموزش داده شود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر مراکز درمانی ترک اعتیاد در استان تاکید کرد و از دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی خواست گزارش کاملی از عملکرد این مراکز شامل سال دریافت مجوز، سهمیه این مراکز و تعداد بیمار تحت پوشش را به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارائه کنند.