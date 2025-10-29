به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،همایش بین‌المللی «بم، پایتخت همدلی جهانی» هم‌زمان با بیست‌ودومین سالگرد زلزله بم و با محوریت قدردانی از ملت‌ها و کشورهای یاری‌رسان در حادثه زلزله بم، با شعار «از رنج تا رویش؛ سپاس از چهل ملت یاری‌گر» برگزار خواهد شد.

جلسه هماهنگی مقدماتی همایش بین‌المللی «بم، پایتخت همدلی جهانی» برگزار و استاندار کرمان در این نشست، با اشاره به سفر اخیر خود به چین و مباحث انجام‌شده درباره برندسازی برای شهرستان‌های استان اظهار داشت: شکل‌گیری ایده برگزاری این همایش، در راستای تعریف یک برند ویژه برای بم و بر پایه فرهنگ غنی قدردانی مردم این دیار از حمایت‌گران زلزله سال ۸۲ بوده و این رویداد می‌تواند بم را به‌عنوان «پایتخت همدلی جهانی» معرفی کند.