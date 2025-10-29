به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی شش روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۶۵ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه گفت: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقاء امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.