پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری ۱۶۵ نفر از محکومان متواری در طرح عملیاتی شش روزه در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی شش روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۶۵ محکوم متواری طی عملیاتهای جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرحهای مقابلهای و پیشگیرانه گفت: اجرای طرحهای مشابه با هدف ارتقاء امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.