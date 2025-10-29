پخش زنده
امروز: -
سرپرست مرکز بهداشت کیش از مهر و موم دومین واحد غیر مجاز دندانپزشکی در یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: این واحد دندانپزشکی با دستور مقام قضایی و همکاری مشترک بازرسان مرکز بهداشت، نماینده اداره اماکن عمومی فرماندهی ویژه انتظامی کیش مهر و موم شد.
او افزود: در این مکان، فردی بدون صلاحیت پزشکی اقدام به ارائه خدمات و درمان بیماران میکرد و این اقدام سلامت عمومی شهروندان را به شدت تهدید میکرد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: در مهر امسال نیز واحد غیرمجاز دیگری مهر و موم شد.
دکتر رضانیا تاکید کرد: ساکنان و گردشگران در مراجعه به مطب و مراکز درمانی آگاهی و دقت لازم را داشته باشند و فریب افراد سودجو و مداخلهگر در امور پزشکی را نخورند.
او تصریح کرد: شهروندان با مشاهده هرگونه موارد تخلف با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته تا بازرسان مرکز بهداشت اقدامات قانونی را انجام دهند.