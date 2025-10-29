مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی گفت: پس از تکمیل کاوش‌ها و ایجاد سایت موزه تپه قلعه‌بن خسروی بابل، دستاورد‌های کاوش این تپه به نمایش گذاشته می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لیلا خسروی در بازدید از تپه قلعه بن خشرودپی بابل گفت: مازندران حقیقتا یک مقصد گردشگری مهم در کشور است و خوشبختانه کادر موزه داری درجه یک و برتر کشور در مازندران فعال هستند،: ما اعتقاد داریم که موزه‌ها هر سال نیاز به ارتقای کیفی در همه زمینه‌ها چه از نظر حفاظتی چه از نظر محتوا و حتی حفاظت بنا دارند.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص ایجاد سایت موزه در تپه قلعه‌بن، گفت: برای ایجاد سایت موزه در قدم اول باید کاوش‌ها به مرحله‌ای برسد که در واقع یک فضایی را برای نمایش عموم داشته باشه چرا که سایت موزه فقط برای افراد تخصصی نیست و طبق پروتکل‌های اداره‌کل موزه‌ها باید پنج فصل کاوش را گذرونده باشد و در واقع حدود و ثغور اون محوطه مشخص و مصوب شده باشد تا بتوانیم برای اعتبارش برنامه ریزی کنیم.

او در ادامه افزود: پس از تکمیل کاوش‌ها با هماهنگی پژوهشگاه، ایجاد سایت موزه و ارائه دستاورد‌های ارزشمندی که در یک فصل کاوش و لایه نگاری به دست آمده را در اولویت قرار می‌دهیم.

خسروی همچنین بر ضرورت تامین نیروی انسانی و حفاظت از سایت موزه تاکید کرد و یادآور شد: امیدواریم به کمک خیرین منطقه که تا این مرحله هم کار را جلو آوردند، این مسئله را نهایی کنیم و به سرانجام برسانیم.