مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده از برداشت سیب از هزار و ۲۹۰ هکتار باغ های این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امینی گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۲ هزار تن محصول از باغهای سیب این شهرستان برداشت شود.
او ادامه داد: بیشترین سطح این محصول در دهستان خسروشیرین است و برداشت این محصول تا نیمه آبان ادامه دارد.
مسئول باغبانی شهرستان آباده هم گفت: متوسط عملکرد تولید سیب در باغ های این شهرستان بسته به رقم و سن درختان متفاوت و در حدود ۱۷ تن در هکتار بوده و ارقام غالب منطقه رد، گلدن و گلاب است.