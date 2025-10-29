به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امینی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۲۲ هزار تن محصول از باغ‌های سیب این شهرستان برداشت شود.

او ادامه داد: بیشترین سطح این محصول در دهستان خسروشیرین است و برداشت این محصول تا نیمه آبان ادامه دارد.

مسئول باغبانی شهرستان آباده هم گفت: متوسط عملکرد تولید سیب در باغ های این شهرستان بسته به رقم و سن درختان متفاوت و در حدود ۱۷ تن در هکتار بوده و ارقام غالب منطقه رد، گلدن و گلاب است.