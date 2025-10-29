نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس از صدور دستور اصلاح جرایم آبی شلتوک‌کاران خوزستانی و تسریع تکمیل نیروگاه رامین اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به دیدار با وزیر نیرو، اظهار کرد: در این دیدار، گام‌های مهمی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمایت از کشاورزان خوزستانی برداشته شد؛ از تأمین اعتبار فاز‌های جدید نیروگاه رامین تا اصلاح جرایم آبی شلتوک‌کاران و دستور جابه‌جایی دکل‌های ویس، مجموعه‌ای از تصمیمات امیدبخش در مسیر رفع مشکلات مردم استان خوزستان رقم خورد.

وی بر پیگیری جدی مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود تاکید کرد و افزود: در این نشست، تکمیل فاز‌های ۷ و ۸ نیروگاه رامین به عنوان اقدامات کلیدی برای رفع کمبود برق در استان خوزستان مطرح شد و خواستار تسریع در اجرای این پروژه شدیم.

موسوی زاده ادامه داد: وزیر نیرو ضمن موافقت با این درخواست، دستور فوری تکمیل فاز‌های جدید نیروگاه رامین را صادر کرد و از تأمین اعتبار لازم از سوی وزارت نیرو خبر داد.

وی با اشاره به جرایم آبی شلتوک‌کاران خوزستانی و مشکلات پیش‌آمده برای کشاورزان، گفت: خواستار بازنگری در این جرایم شدیم و وزیر نیرو، دستور اصلاح و تعدیل جرایم صادرشده را به مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: موضوع جابه‌جایی دکل‌های برق در منطقه ویس نیز مطرح شد. مشکلات زیست‌محیطی و شهری ناشی از موقعیت فعلی دکل‌ها، ایجاد شده و خواستار اقدام فوری در این زمینه شدیم که با دستور وزیر نیرو برای جانمایی مجدد و انتقال دکل‌ها همراه شد.

وی با اشاره به دغدغه نیرو‌های وزارت نیرو در خوزستان، اظهار کرد: در این نشست موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی قرارداد‌های کارکنان وزارت نیرو به طور جدی مطرح شد و وزیر نیرو قول همکاری و پیگیری ویژه در این زمینه را داد.