پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از تسهیل شرایط برگزاری آزمون جذب سرایداران مدارس خبر داد و گفت: دفترچه اولیه این آزمون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و برای بررسی و تأیید نهایی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده ابراز امیدواری کرد: به زودی دفترچه آزمون نهایی و در ماههای آینده شاهد برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروهای خدماتی مدارس باشیم.
موسویزاده با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود نیروی خدماتی در مدارس اظهار کرد: در سالهای اخیر بسیاری از مدارس کشور به دلیل نبود سرایدار و خدمتگزار با چالشهای جدی در امور خدماتی و نگهداری روبهرو بودهاند. جذب بیش از هفت هزار و ۳۰۰ نیروی جدید میتواند گام مؤثری در بهبود وضعیت مدارس و افزایش کیفیت خدمات آموزشی باشد.
وی افزود: سالها بود که در حوزه جذب سرایداران اقدامی صورت نگرفته بود، اما با پیگیریهای مستمر کمیسیون آموزش مجلس و تعامل سازنده با وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی، این موضوع در آستانه تحقق قرار گرفته است.
موسویزاده در پایان تأکید کرد: اجرای این آزمون و جذب نیروهای جدید، نقطه عطفی در ساماندهی نیروی انسانی خدماتی آموزش و پرورش و بهبود شرایط مدارس کشور خواهد بود.