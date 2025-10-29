به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعلی رسالتی‌فر با اشاره به هدف این طرح، اظهار کرد: احیای محدوده تاریخی پیرامون پل باستانی و ایجاد فضایی پویا برای شهروندان از جمله اهداف اصلی این پروژه است. این فضا که مشرف به پل باستانی دزفول است، پیش‌تر از ظرفیت بالایی برخوردار بود، اما متأسفانه رها شده بود.

رسالتی‌فر افزود: با پیگیری‌های مستمر و همکاری معاونت فنی و زیربنایی شهرداری و منطقه دو، عملیات اجرایی این طرح چند روزی است آغاز شده و زیرساخت‌های آن نیز از ماه‌ها قبل فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح فضایی دل‌انگیز و مناسب برای حضور خانواده‌ها پیش‌بینی شده، گفت: شهروندان می‌توانند ساعاتی را در کنار پل باستانی سپری کرده و از منظره تاریخی آن بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی دزفول با قدردانی از همکاری شهروندان و ساکنان این محدوده، تأکید کرد: از همراهی مهندس مهرآفرین، معاون فنی و زیربنایی شهرداری، همکاران منطقه دو و اعضای کمیسیون عمران صمیمانه تشکر می‌کنم. همان‌طور که همواره تأکید کرده‌ایم، تا حصول نتیجه نهایی پیگیر اجرای کامل طرح خواهیم بود تا هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری آن توسط همشهریان باشیم.