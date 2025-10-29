پخش زنده
معاون فنی و عمرانی شهردار قم گفت: طرح گرمخانه شهرداری قم با پیشرفت فیزیکی صد درصدی و تجهیز کامل، در مرحله تحویل نهایی قرار دارد و بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو استاندار قم صبح امروز به همراه عباس حلواییزاده معاون فنی و عمرانی شهردار قم و مهدی اصفهانیانمقدم معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم از گرمخانه شهرداری قم بازدید کردند. در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی و تجهیزاتی این مرکز خدماتی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم در جریان این بازدید با اشاره به پیشرفت فیزیکی صد درصدی طرح گفت: این گرمخانه با زیربنای ۲ هزار متر مربع در شهرک فاطمیه احداث شده و شامل دو طبقه با کاربریهای مختلف است که براساس دستورالعملهای استاندارد و با هدف ارائه خدمات مطلوب به اقشار آسیبپذیر طراحی و ساخته شده است.
عباس حلواییزاده افزود: تمامی انشعابات آب، برق و گاز خریداری و نصب شده و تجهیزات لازم از جمله هواساز، تابلو برق، آسانسور و دیزل ژنراتور نیز در محل نصب شده است.
به گفته حلواییزاده، این طرح هماکنون در مرحله تحویل نهایی قرار دارد و پس از تکمیل مراحل پایانی، آماده بهرهبرداری رسمی خواهد بود.
استاندار قم نیز در حاشیه این بازدید ضمن تمجید از اقدامات شهرداری قم در اجرای این طرح، بر تسریع در فرآیند تحویل نهایی تأکید کرد.
بهنام جو این گرمخانه را یکی از طرحهای مهم و تأثیرگذار در حوزه خدمات اجتماعی شهر قم دانست که میتواند نقش بسزایی در حمایت از اقشار نیازمند ایفا کند.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای از این دست نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زیست شهری است.
استاندار قم گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از این گرمخانه، شاهد ارتقای شاخصهای خدمات شهری و انسانی در قم باشیم.