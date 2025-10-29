دارنده مدال برنز وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان گفت: در دوضرب هم وزنه ۱۲۱ بهترین رکورد شخصی من در تمرینات بود و خوشحالم توانستم این وزنه را در سطح مسابقات رسمی به ثبت برسانم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آلما حسینی، دختر برنزی وزنه‌برداری ایران که در دسته ۶۹ کیلوگرم صاحب ۲ نشان ارزشمند شد بعد از کسب این مدال‌ها اظهار داشت: سطح رقابت در بازی‌های آسیایی جوانان واقعاً بالا بود و خوشحالم که توانستم دو مدال برنز کسب کنم. حرکت سوم یک‌ضربم یک کیلو زیر رکوردم بود و می‌توانستم آن را مهار کنم، اما تاثیری در رنگ مدالم نداشت.

وی ادامه داد: در دوضرب هم وزنه ۱۲۱ بهترین رکورد شخصی من در تمرینات بود و خوشحالم توانستم این وزنه را در سطح مسابقات رسمی به ثبت برسانم. من امسال در مسابقات نوجوانان جهان در لیما ۸۶ کیلوگرم در یکضرب و ۱۱۱ کیلوگرم در دوضرب وزنه زده بودم و در همین مدت کوتاه ۱۶ کیلو افزایش رکورد داشتم با ۵ کیلو وزن بدن بیشتر.

آلما حسینی در ادامه یک‌آرزوی جالب داشت: از آنجایی که مازندرانی هستم علاقه زیادی به دامداری دارم و برنامه‌ام این است که روز با پول‌هایی که از جوایزم به دست می‌آورم یک نیسان آبی بخرم و گاوداری داشته باشم.

نفر سوم وزنه‌برداری نوجوانان جهان عنوان کرد: در پایان تشکر می‌کنم از انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، کادرفنی، حسینی و عصفوری که واقعاً زحمت کشیدند برای من و حضورشان باعث دلگرمی من بود. من هم امیدوارم در مسابقات بعدی با مدال خوش‌رنگ‌تر جواب زحمات این عزیزان و خانواده‌ام را بدهم.