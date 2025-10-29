اقتصاد مرزی، راهبرد جدید مجلس
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اقتصاد متکی به مرز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سفر به استان ایلام مرز را ظرفیتی مهم و راهبردی دانست و اظهار داشت: تلاش داریم موضوع «اقتصاد متکی به مرز» را به عنوان یک محور کلیدی دنبال کنیم تا مردم استان ایلام بیش از پیش از ثمرات آن بهرهمند شوند.
عزیزی در ادامه افزود: در جریان سفر به شهرستانهای مرزی، موضوعات مرتبط با امنیت پایدار و توسعه همهجانبه نیز مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به اهداف سفر اعضای این کمیسیون به استان ایلام عنوان کرد: کمیسیون امنیت ملی با هدف بررسی مسائل، موضوعات و مشکلات مردم به استانها سفر میکند تا با تصویب مصوبات لازم، زمینه تسهیل در امور را فراهم سازد.