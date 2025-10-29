پخش زنده
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس امروز در تانزانیا برگزار میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، انتخابات در کل اتحادیه تانزانیا شامل سرزمین اصلی و مجمع الجزایر زنگبار برگزار میشود. سلیمه حسن، رئیس جمهور فعلی از حزب حاکم، بخت اصلی برای دستیابی به کرسی ریاستجمهوری از طریق صندوق رای است. وی چهار سال قبل وقتی معاون رئیس جمهور بود، در پی فوت رئیس جمهور وقت، در راس قدرت قرار گرفته بود.
حدود ۸ میلیون تانزانیایی واجد شرایط رای دادن هستند و به جز رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها و شهرداریها را نیز بر میگزینند.
تانزانیا واقع در حاشیه اقیانوس هند با بندر دارالاسلام، نقشی محوری در خدمات رسانی به کشورهای محصور در خشکی در شرق آفریقا دارد.