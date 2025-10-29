به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم اشرفی اظهار کرد: این شورا‌ها با هدف بهبود شرایط تحصیلی، ارتقا فضای تعامل و تقویت ارتباط عاطفی میان طلاب و مدیریت مدارس راه‌اندازی شده‌اند.

وی بیان کرد: شورای طلاب می‌تواند به‌عنوان بازوی تصمیم‌ساز مدیر مدرسه، در فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های خلاق طلاب باشد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران خوزستان ادامه داد: این شورا‌ها ضمن فراهم‌سازی بستر هم‌فکری و هم‌دلی، موجب تقویت حس اعتماد، مسئولیت‌پذیری و ثمربخشی طلاب در پیشبرد اهداف حوزه‌های علمیه خواهران خواهند شد.

اشرفی گفت: تشکیل شورای طلاب، گامی مهم در مسیر تربیت نسل مؤثر و دغدغه‌مند طلبه است که با مشارکت فعال در امور مدرسه، به ارتقا کیفیت آموزشی و فرهنگی کمک خواهند کرد.