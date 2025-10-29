به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان از تحلیف ۵۱ نفر از کارآموزان مرکز وکلای لرستان خبر داد و افزود: این کارآموزان بعد از طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و شرکت در آزمون‌های علمی و عملی و اختبار موفق به اخذ پروانه پایه یکم وکالت داد گستری شدند.



جبار دریکوند با ارزشمند خواندن جایگاه اجتماعی شغل وکالت گفت: کسی که منصب وکالت را دارد باید از شایستگی، دیانت، اخلاق، شرافت، صداقت و تخصص و امانتداری برخوردار باشد و اگر اینگونه باشد حقوق مردم محافظت خواهد شد.



در این مراسم کار آموزان با قرائت سوگندنامه به طور رسمی وکیل پایه یک شدند .