

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل نظری در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم جودو پسران با شکست یون کویی چانگ رقیب چین تایپه‌ای خود به مدال برنز مشترک دست یافت.

نظری که پس از شکست در مرحله نیمه نهایی در شانس مجدد وزن منهای ۵۵ کیلوگرم حضور پیدا کرده بود، با دو امتیاز وازاری (ضربه فنی) به این نشان رسید. در دیگر رقابت شانس مجدد این وزن نیز نماینده عربستان سعودی با سه امتیاز یوکو از سد رقیب تایلندی گذشت تا به برنز مشترک دست یابد.

پیروزی مقابل قرقیزستان و تایلند، شکست برابر ازبکستان و در نهایت پیروزی برابر نماینده چین تایپه مسیر رسیدن به نشان برنز نظری بود. ابوبکر عثمانف ازبکستانی به نشان طلای این وزن رسید و اصلان یرگالیف نقره‌ای شد.