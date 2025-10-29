فروشگاه‌های فرودگاه شیراز مسافران را نقره داغ می‌کنند و به گران فروشی ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک بسته نان یوخه یک کیلویی که در فروشگاه‌های سطح شهر ۱۱۸ هزارتومان عرضه می‌شود در فرودگاه شیراز با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به مسافران فروخته می‌شود

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای فارس با دوربین مخفی به سراغ برخی از این فروشگاه‌ها و غرفه‌ها رفت.

یک پرس املت به همراه یک بطری آب معدنی کوچک در رستوران این فرودگاه با قیمت ۳۷۹ هزار تومان فروخته می شود و این در حالیست که قیمت یک پرس املت به همراه یک آب معدنی کوچک در رستوران‌های سطح شهر فقط ۱۲۰ هزار تومان است.

مردم از قیمت‌های بالای اجناس در فرودگاه شیراز گله‌مند هستند و یکی از مسافران گفت: تنها برای خرید یک بطری آب معدنی کوچک و یک دلستر و یک بسته آدامس ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کرده در حالی که قیمت همین سه قلم جنس در فروشگاه‌های خارج از فرودگاه، ۲۰۷ هزار تومان است.

هر چند تعزیرات حکومتی فارس یکبار این فروشگاه‌ها را جریمه کرده، اما بازدارنده نبوده و همچنان به گران فروشی ادامه می‌دهند.