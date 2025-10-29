پخش زنده
با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان نظارت و بازرسی از بازار بصورت جدی پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمود صابر مسؤل اداره بازرسی اداره کل صمت سیستان وبلوچستان گفت:از ابتدای امسال بیش از ۲۴ هزار ۵۴۰ مورد بازرسی از اصناف در سطح استان انجام شده است، که در پی این تعداد بازرسی، ۳ هزار و ۹۲۳ پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی در سطح استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متخلفان صنفی در استان در هفت ماهه گذشته بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه شدند گفت: تعداد بازرسیها در این مدت ۱۵ درصد افزایش یافته است که با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان نظارت و بازرسی از بازار بصورت جدی پیگیری میشود.
صابراظهارداشت: اخبار و گزارشات مردم در این حوزه میتواند بسیار به ما کمک کند.
وی از اجرای طرحهای نظارتی روزانه در نقاط پرتردد استان خبر داد و گفت، برخورد با متخلفان صنفی بهصورت قاطع و بیدرنگ ادامه خواهد داشت.