به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده قم در مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال زیر ۲۱ سال کشور با کسب دو پیروزی، یک تساوی و ۷ امتیاز بر سکوی قهرمان ایستاد.

دلسوختگان در روز نخست این مرحله ۳ - ۱ از سد فولاد ناب تبریز گذشت. در روز دوم برابر سپاهان اصفهان با تساوی ۱ - ۱ متوقف شد و امروز در روز سوم و پایانی با ۲ گل از سد تیم مدعی و قدرتمند گیتی پسند اصفهان گذشت تا قهرمانی را از آن خود کند.

در جدول پایانی فصل جاری لیگ برتر فوتسال جوانان، گیتی پسند اصفهان با ۶ امتیاز نایب قهرمان شد. سپاهان اصفهان در رده سوم قرار گرفت و عنوان چهارمی هم فولاد ناب تبریز رسید.

مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال زیر ۲۱ سال کشور با حضور ۴ تیم برتر در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی حیدریان قم برگزار شد.