به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان روز چهارشنبه در این مهرواره در سالن اجتماعات قیصر امین‌پور گتوند با اشاره به اینکه امروز هشتم آبان سالروز وفات قیصر امین‌پور و شهید حسین فهمیده است، گفت: قیصر را باید معلم گتوندی معرفی کند تا دانش آموز گتوندی او را بشناسد.

حجت الاسلام مختار امیری با قدردانی از افرادی که قیصر و قیصرزاده‌ها، امین‌زاده‌ها، عبدی نژاد‌ها و مدافعان حرم و امنیت را ارج می‌نهند، افزود: گتوند با تقدیم شهدای بسیار از جمله ۱۷۰ دانش آموز شهید بر قله افتخار نشسته است.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان گتوندی باید اشعار و سیر فکری قیصر را بلد باشند، ادامه داد: باید دانش آموزان ابتدایی این شهرستان را ملزم به حفظ اشعار قیصر کنیم و زنگ انشای دانش آموزان این شهرستان در آبان‌ماه به موضوع «از قیصر چه می‌دانید» اختصاص یابد.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بر ضرورت معرفی مفاخر ادبی و هنری گتوند تاکید کرد و گفت: برای تقویت هویت ملی کشورمان اول باید تاریخ شهرمان را به فرزندمان یاد دهیم.

امام جمعه گتوند نیز در جمع فرهنگیان خوزستان به جایگاه رفیع شعر اشاره کرد و گفت: اشعار قیصر نشانه دهنده این است که در دنیایی که رسانه‌های مختلف اثرگذاری زیادی بر جامعه دارند باز هم نتوانستند بر روی شعر تاثیر بگذارند.

حجت الاسلام اسدالله فتحی نیا افزود: شهرستان گتوند با وجود محدودیت‌های فراوان مردم بزرگی دارد که در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی، ایثار و شهادت و ایثار به قله‌های موفقیت رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان باید به این باور برسند که با وجود محدودیت نیز می‌توان در میدان‌های بین المللی درخشید.

امام جمعه گتوند تاکید کرد: نباید به این باور رسید که به علت محدودیت، امکان موفقیت نیست.

هجدهمین کنگره ملی شعر در کوچه آفتاب یادمان شاعر فرهیخته دکتر قیصر امین پور فردا پنجشنبه در سالن قیصر امین پور در گتوند برگزار خواهد شد.