به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی سلطانیه از رفع تصرف چهار هزار مترمربع اراضی ملی در یکی از روستا‌های توابع بخش باغ حلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اوراز افزود: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه شخصی در یکی از روستا‌های توابع بخش باغ حلی به صورت غیرقانونی به تصرف و ساخت و ساز در اراضی ملی اقدام کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه افزود: با انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری مدارک و مستندات لازم، مشخص شد فردی به هویت معلوم نسبت به تصرف غیرقانونی حدودا چهار هزار مترمربع از اراضی ملی اقدام کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه ارزش این زمین تصرف شده توسط کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم در این خصوص با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و رفع تصرف از این اراضی ملی با حضور کارشناسان منابع طبیعی صورت گرفت.

این مقام انتظامی استان خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با سودجویان و افراد فرصت‌طلب که سعی در تخریب منابع طبیعی دارند، برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری حفار غیرمجاز و کشف یک دستگاه فلزیاب به همراه تمامی متعلقات آن در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعات پلیسی، مبنی بر اینکه فردی برای جابجایی تجهیزات حفاری غیرمجاز اقدام می‌کند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از اقدامات بایسته و شناسایی و اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی قضایی به بازرسی از محل اقدام کردند و موفق شدند یک دستگاه فلزیاب به همراه تمامی متعلقات را کشف و ضبط کنند.

این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

نوروزی با بیان اینکه پلیس با غارتگران میراث فرهنگی کشور برخورد جدی می‌کند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.