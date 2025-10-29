پخش زنده
اراضی ملی در سلطانیه رفع تصرف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از رفع تصرف چهار هزار مترمربع از اراضی ملی در یکی از روستاهای بخش باغ حلی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عباسی اعلام کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی و انجام ساخت و ساز توسط فردی در یکی از روستاهای تابعه بخش باغ حلی، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی سلطانیه قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و جمعآوری مستندات لازم، مشخص شد فردی با هویت مشخص اقدام به تصرف غیرمجاز حدود چهار هزار مترمربع از اراضی ملی کرده است.
فرمانده انتظامی سلطانیه با بیان اینکه ارزش زمین تصرفشده توسط کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و رفع تصرف از اراضی مذکور با حضور کارشناسان منابع طبیعی انجام گرفت.
سرهنگ عباسی افزود: پلیس در برخورد با سودجویان و افراد فرصتطلبی که درصدد تخریب و تصرف منابع طبیعی هستند، قاطع و قانونی عمل خواهد کرد.