به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در این مراسم، از دانش‌آموزانی که با تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق توسط دبیران مدارس توانسته‌اند در رشته‌های برتر دانشگاهی از جمله پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و مهندسی پذیرفته شوند، تقدیر به عمل آمد.

این مراسم نشان‌دهنده افزایش قبولی دانش آموزان در رشته‌های مختلف نسبت به سال گذشته بود؛ موضوعی که حاصل هم‌افزایی دبیران، مدیران مدارس و خانواده‌ها در مسیر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان است.

در پایان مراسم، لوح تقدیر و هدایایی به دانش‌آموزان برتر اهدا شد، آیینی که بار دیگر نشان داد دختران این دیار، با اراده‌ای استوار و نگاهی روشن، در مسیر علم و پیشرفت گام برمی‌دارند.