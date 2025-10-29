پخش زنده
دانش آموزان دختر سیستانی وبلوچستانی امسال رتبههای برتری را درآزمون سراسری کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در این مراسم، از دانشآموزانی که با تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق توسط دبیران مدارس توانستهاند در رشتههای برتر دانشگاهی از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی پذیرفته شوند، تقدیر به عمل آمد.
این مراسم نشاندهنده افزایش قبولی دانش آموزان در رشتههای مختلف نسبت به سال گذشته بود؛ موضوعی که حاصل همافزایی دبیران، مدیران مدارس و خانوادهها در مسیر هدایت تحصیلی دانشآموزان است.
در پایان مراسم، لوح تقدیر و هدایایی به دانشآموزان برتر اهدا شد، آیینی که بار دیگر نشان داد دختران این دیار، با ارادهای استوار و نگاهی روشن، در مسیر علم و پیشرفت گام برمیدارند.