در آستانه چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو، ایران و تاجیکستان قطعنامه‌ای مشترک برای ثبت استوانه کوروش به‌عنوان نمادی جهانی از حقوق بشر و تنوع فرهنگی به یونسکو ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در سخنرانی خود در دوازدهمین نشست بین‌منطقه‌ای دبیران‌کل کمیسیون‌های ملی یونسکو در سمرقند، از نمایندگان کشور‌ها خواست تا از قطعنامه مشترک ایران و تاجیکستان برای به‌رسمیت‌شناختن استوانه کوروش به‌عنوان «نمادی جهانی از حقوق بشر اولیه و احترام به تنوع فرهنگی» حمایت کنند.

اقای فرطوسی در این نشست، که در آستانه چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو برگزار شد، گفت: منشور کوروش، یادآور نخستین پیام بشری در پاسداشت آزادی، عدالت و همزیستی فرهنگی است و می‌تواند الهام‌بخش گفت‌وگوی تمدن‌ها در جهان امروز باشد.

وی از همه کمیسیون‌های ملی یونسکو دعوت کرد تا با پیوستن به این ابتکار مشترک، در گسترش ارزش‌های انسانی و تحکیم پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌ها نقش‌آفرینی کنند.