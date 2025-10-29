پخش زنده
پرهام مقصودلو، استاد بزرگ شطرنج ایران، به همراه تیم سوپرچس رومانی، قهرمان چهلمین دوره مسابقات شطرنج جام باشگاههای اروپا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهلمین دوره مسابقات شطرنج جام باشگاههای اروپا قهرمان با بیش از ١٠٠ تیم در رودس یونان برگزار شد. پرهام مقصود لو یکی از بازیکنان تیم "سوپرچِس" بود و همراه با این تیم قهرمان شد.
استاد بزرگ ایران در این مسابقات ۶ بازی انجام داد که حاصل آن ۴ برد و یک تساوی و یک باخت و کسب ۴.۵ امتیاز بود. مقصودلو درجه بینالمللی خود را چهار واحد افزایش داد و مجددا از مرز درجه ۲۷۰۰ عبور کرد.
تیمهای آلکالوید Alkaloid از مقدونیه شمالی و نوویبر Novy Bor از جمهوری چک در این مسابقات مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.