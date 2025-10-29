۱۰ تن جو که به صورت غیرمجاز انبار شده بود، در کوهسرخ کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کوهسرخ گفت: ماموران پليس امنيت اقتصادی با همکاری کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان از نگهداری مقدار قابل توجهی جو به صورت غیرمجاز در يکی از مناطق این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ مهدی قاسمی افزود: ماموران انتظامی پس از شناسایی دقیق محل انبار جوهای موردنظر با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این مکان ۱۰ تن جو را کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش جو کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۲ ميليارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این زمینه یک متخلف پس از تشکيل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شد.

قاسمی از شهروندان خواست که هر گونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.