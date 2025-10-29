تمرکز بر توسعه فناوری‌های بومی و هوشمندسازی فرآیندهای تولید، رویکرد تازه‌ای است که مجتمع مس سرچشمه با هدف افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیر تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه با اشاره به اجرای طرحهای فناورانه در حوزه معدن گفت: توسعه و راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش وضعیت و تشخیص مشخصات سنگ حین حفاری یکی از مهم‌ترین طرحهاست.

این سامانه با تجهیز دریل‌های حفاری استخراجی به حسگر‌های پیشرفته لرزش، فشار و گشتاورسنج، داده‌های مربوط به مقاومت، سختی و تخلخل سنگ را به‌صورت لحظه‌ای تحلیل کرده و با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مشخصات لایه‌های زمین‌شناسی را بدون توقف عملیات شناسایی می‌کند.

روح الامینی افزود: اجرای این سامانه موجب صرفه‌جویی تا ۱۰ درصد در هزینه‌های حفاری و انفجار، معادل ۲۲۵ میلیارد ریال برای هر دریل شده است.

مدیر تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه در ادامه از اجرای طرح افزایش بهره‌وری در کارخانه تغلیظ سرباره خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، برای نخستین‌بار در کشور از آستر‌های طرح ورتکس استفاده و سرند ترومل جایگزین سرند لرزان شد. اصلاحات انجام‌شده در مدار فلوتاسیون، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت خوراک ورودی و ۳ درصدی بازیابی مس را به همراه داشته است.

روح‌الامینی همچنین به طرح تنظیم دقیق و بهینه‌سازی کارخانه ذوب اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش راندمان، کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید اجرا شد که منجر به افزایش ۴ درصدی راندمان کارخانه، ۲۰ درصدی سیکل کاری کنورتر‌ها و کاهش ۳۰ درصدی زمان توقفات شد. اجرای این طرح‌ها سالانه حدود ۱۸ میلیون دلار صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد.

وی از طراحی و ساخت دستگاه نوین بازیابی فاز ارگانیک محبوس در کراد واحد استخراج با حلال نیز خبر داد و افزود: این دستگاه با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در هر دوره برای نخستین‌بار در دنیا ساخته شده و بیش از ۹۰ درصد بازیابی ماده ارگانیک را ممکن می‌سازد. این نوآوری گامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و الگویی برای صنایع مشابه است.

روح‌الامینی همچنین از راه‌اندازی سیستم هوشمند گزارش‌دهی میزان شارژ گلوله در کارخانه تغلیظِ یک، خبر داد و گفت: این سامانه با پایش هوشمند نوع، وزن و زمان شارژ گلوله‌ها، منجر به کاهش ۳ درصدی مصرف گلوله در خطوط تولید شده است.